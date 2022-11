Nederlandse pedojager lokt Belg uit Lommel in de val: ‘Is dit de string die je haar wilde laten aantrekken?’

LOMMEL - Het Openbaar Ministerie in België heeft een onderzoek geopend naar een man uit Lommel nadat die door een Nederlandse pedojager in de val gelokt werd. In een filmpje op YouTube is te zien hoe de Lommelaar toegeeft dat hij minderjarige meisjes ongepaste berichten stuurt, lingerie voor hen koopt en met hen afspreekt.

De man uit Lommel duikt op in een filmpje van een Nederlandse YouTuber, die wel vaker vermeende pedofielen via filmpjes aan de schandpaal nagelt. In het jongste filmpje denkt de Lommelaar afgesproken te hebben met een 13-jarig meisje, maar wordt opgewacht door twee Nederlanders. ,,Hij gaat kinderen zogenaamd lesgeven, maar heeft heel vieze gedachten”, klinkt het in het filmpje.

Opvallend genoeg geeft de man, E., meteen toe dat zijn intenties allesbehalve zuiver zijn. ,,Ja, ik heb me laten verleiden en ik weet dat het fout is”, zegt hij. ,,Dit is nog nooit gebeurd. Ik weet niet wat me bezield heeft. Een heel zwak moment van mij.”

Roze string

Op vraag van de zelfverklaarde pedojager haalt E. even later een roze string uit zijn broekzak. ,,De string die je haar wilde laten aantrekken? Schaam je je niet? Dat je dit allemaal doet?”, reageert de YouTuber. ,,Er zit vanalles in mijn hoofd”, antwoordt E.

“Heb je hier binnen ooit seks gehad?”, vraagt de pedojager vervolgens, wijzend naar de plek waar E. dacht afgesproken te hebben met een 13-jarig meisje. “Nooit. Maar je laat me wel inzien dat dit niet kan en dat raakt me heel erg. Het is heel smerig, niet met woorden uit te drukken.”

Doodsbedreigingen

Vervolgens richt E. zich tot de camera: “Doe dit niet. Als je zoiets in je hoofd hebt, ga hulp zoeken.” De vermeende pedofiel kreeg intussen online al een hoop doodsbedreigingen. Het OM van de Belgische provincie Limburg heeft een onderzoek geopend naar aanleiding van het filmpje. E. zelf werd intussen al verhoord.