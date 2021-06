‘Nederlandse’ motorrijder (65) verongelukt in Andorra, automobilist (20) gearresteerd

Terwijl Francesca (100) aan haar keukenta­fel zit, krijgt ze een corona-vac­cin

17 juni Met ruim 41 miljoen gezette prikken loopt de Italiaanse vaccinatie-campagne gestaag door. Er is een groep mensen die lastig te bereiken is: ouderen en zwakkeren in afgelegen dorpen. Het Italiaanse leger gaat bij ze op bezoek.