Nederlandse monnik dood gevonden in natuurgebied Sri Lanka: ‘Steen om nek vastgebonden’

Waarom blies de man met het hoedje zichzelf uiteinde­lijk niet op in Zaventem?

7 december Vanaf vandaag buigt de raadkamer in Brussel zich over het dossier van de aanslagen in Zaventem en Maalbeek. Ook Mohamed Abrini (35), de man met het hoedje die zich met twee andere terroristen zou laten ontploffen in de vertrekhal van Zaventem, wordt berecht. Abrini blies zichzelf uiteindelijk niet op, maar vluchtte en werd later opgepakt. Waarom bedacht hij zich en wat weten we over hem?