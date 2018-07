Nederlandse moeder en zoontje dood gevonden in appartement New York

De politie onderzoekt de toedracht. De schutter zou de Amerikaan James Shields zijn, meldt persbureau AP. Hij zou eerst zijn zesjarige zoontje Jimmy en twee vrouwen hebben doodgeschoten, waarna hij zichzelf van het leven beroofde.



Een van de slachtoffers is mogelijk zijn Nederlandse ex-vrouw, actrice en kunstenares Linda Olthof uit Deventer. Zij zou hun kind mee hebben willen nemen naar Nederland, tot onvrede van Shields.



Hij begon afgelopen april nog een crowdfundingsactie, waarbij hij vermeldde dat zijn ex hun kind slechts twee weken per jaar naar zijn vader in Amerika wilde laten gaan. Dat kon hij naar eigen zeggen als vader 'gewoon niet accepteren'. De slepende voogdijzaak kostte hem naar eigen zeggen niet alleen handen vol geld, maar ook zijn nieuwe relatie met een andere Nederlandse vrouw.



Linda Olthof, die zich in 1998 in New York vestigde, woonde volgens Shields sinds enige tijd weer in Nederland met zoontje Jimmy. Het zou haar de laatste jaren niet zijn gelukt om in de Big Apple aan het werk te blijven. Olthof was onder meer actief als actrice. Zo speelde ze in 2008 nog in de RTL4-soap Goede Tijden Slechte Tijden als Trudy Pouw, de moeder van Vicky Pouw (gespeeld door Liza Sips).