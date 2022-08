Nederlandse militair in Irak zwaargewond na schot in borst bij wapenonderhoud

De militair van 11 Luchtmobiele Brigade is in kritieke toestand met luchttransport naar een militair ziekenhuis in Bagdad overgebracht. Het thuisfront van de militair is geïnformeerd, zo laat Defensie weten. Het is nog onduidelijk of de militair zichzelf in de borst heeft geschoten, of door een collega werd getroffen. Ook is nog niet bekend gemaakt welk type wapen er afging. De Koninklijke Marechaussee onderzoekt het incident.

Het onderhoud van een wapen is voor elke militair een handeling die ze haast kunnen dromen. Het gebeurt niet dagelijks, maar wel voor elke keer dat er bijvoorbeeld wordt geschoten bij een schietoefening en daarna om er zeker van te zijn dat er geen kruitresten achter blijven.

Pijnlijk moment

Commandant der Strijdkrachten Onno Eichelsheim laat in een reactie op Twitter weten mee te leven met het slachtoffer, zijn familie en zijn collega’s. ,,Een van mijn mannen is vandaag in Irak gewond geraakt. Mijn gedachten zijn bij hem, zijn familie en collega’s. Ik volg de situatie nauwlettend.”

Het drama komt op een pijnlijk moment. Twee dagen geleden was de stemming op de basis nog feestelijk toen zes militairen werden onderscheiden met een bijzondere Amerikaanse onderscheiding, de Army Achievement Medal. De militairen wisten een groep indringers op het vliegveld tegen te houden, die bij de poort de basis probeerde op te komen. ,,Deze actie toont aan dat deze beveiligingstaak niet voor niets is en dat het noodzakelijk is altijd scherp te zijn”, lieten de rode baretten trots aan het thuisfront weten.

Beveiligen

De gewond geraakte militair maakt deel uit van de Nederlandse eenheid die het vliegveld van Erbil, een stad in Noord-Irak, beveiligt. Zo’n 120 Nederlandse militairen zijn in Erbil gestationeerd om het vliegveld te beveiligen. Ook gaan ze steeds vaker de poort uit om konvooien te beveiligen van bijvoorbeeld militair adviseurs. Deze adviseurs gaan dan het Iraaks-Koerdistan in gaan om bijvoorbeeld gesprekken te voeren met Peshmerga en op Iraakse ministeries.

Deze laatste missies zijn een recente uitbreiding van het oorspronkelijke takenpakket van de rode baretten in Erbil. Tot januari mochten ze alleen de basis beveiligen, wat betekende dat ze veel patrouilles moesten lopen, controles uitvoerden bij de hoofdingang en statische posten. Dat leidde tijdens eerdere uitzendingen tot teleurstelling bij uitgezonden militairen omdat ze zoveel meer kunnen. De 11 Luchtmobiele Brigade is een eenheid die is getraind om binnen 7 tot 20 dagen wereldwijd inzetbaar te zijn. Sinds enkele maanden mogen ze dus ook de poort uit.