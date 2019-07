Nederlandse Leendert (50) streek ruim twee ton aan toeslagen op en moet 4 jaar zitten in Ierland

S. verhuisde in 2009 met zijn vrouw en twee kinderen om onbekende redenen naar Dublin. Lang was het verblijf niet, want in 2010 keerde hij volgens Ierse media terug naar Nederland. Zijn adres in een buitenwijk van Dublin hield hij echter aan, evenals zijn toeslagen. Hij schreef zich ook in op een adres in het Engelse Sussex, waar zijn vrouw zou zijn gaan wonen. Ook zou hij korte tijd bij zijn zus in Ballymun (eveneens een buitenwijk van Dublin) hebben gewoond.



In de jaren daarna ontving hij meerdere toeslagen. Zo kreeg hij een bijdrage voor werkzoekenden, een huurtoeslag, een ‘weer-aan-het-werktoeslag’ en een ‘terug-naar-schooltoeslag’. Het is niet bekend of hij ook kindertoeslag kreeg. In totaal heeft hij ruim zeven jaar lang onterecht geld gekregen. Volgens de Ierse belastingdienst komt dat neer op een exact bedrag van 226.701,08 euro, schrijven lokale media.