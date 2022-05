Nederlandse journalist vier dagen vast in Benin om beschuldiging van spionage

De Nederlandse journalist Van Beemen en zijn Beninse collega Flore Nobime deden in januari en februari dit jaar onderzoek naar de natuurbeschermingsorganisatie African Parks, die wordt gefinancierd door onder meer de Postcode Loterij en de Europese Unie. Ze reisden naar het noorden van Benin, een regio getroffen door jihadistisch geweld. Daar interviewden ze mensen die in de nabijheid wonen van het nationale park Pendjari, dat wordt beheerd door African Parks.

Reputatie

Van Beemen was correspondent in Frankrijk en deed de afgelopen jaren onderzoek naar Heineken in Afrika. Hij schrijft voor FTM, NRC en de Franse krant Le Monde. Voor zijn boek Bier voor Afrika kreeg hij de journalistieke prijs De Tegel.

Benin had lange tijd de reputatie van een West-Afrikaanse modeldemocratie met een hoge mate van persvrijheid, maar verandert sinds de machtsovername van Patrice Talon in 2016 in hoog tempo in een autoritaire staat. In het stadje Tanguiéta werden Nobime en Van Beemen aangehouden door de politie voor een ‘grondige identiteitscontrole’. Uiteindelijk zaten ze vier dagen vast en kregen ze pas op het hoogste politieniveau te horen dat de procedure tegen hen werd stopgezet.