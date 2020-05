Nederlandse journalist Triebert (29) wint Pulitzerprijs met New York Times

De Nederlandse onderzoeksjournalist Christiaan Triebert heeft namens de Amerikaanse krant The New York Times een prestigieuze Pulitzerprijs gewonnen voor onthullingen over Rusland en het agressieve handelen van president Poetin in onder meer Syrië en Europa. Triebert en zijn collega's maakten voor hun onderzoek gebruik van videobeelden en foto's uit onder meer Syrië om na te gaan waar Rusland bombardementen heeft uitgevoerd.

De 29-jarige Fries studeerde internationale betrekkingen aan de Universiteit Groningen en was werkzaam voor het onderzoekscollectief Bellingcat voor hij vorig jaar de overstap naar The New York Times maakte. ,,Dit is zo’n grote prijs. Ik werk nu een jaar vast bij The New York Times en natuurlijk hebben we veel onderzoeken gedaan en wisten we wel dat die gewaardeerd worden, maar dit is echt heel mooi’’, zo zei hij tegen de NOS. ,,We hebben het net gevierd via Zoom, zoals dat nu gaat. Een beetje gek wel.’’

Triebert die vanwege de coronacrisis tijdelijk in Nederland vastzit, prees vooral ook de mensen die hun informatie over de strijd in Syrië online hebben geplaatst. ,,Zonder al die honderden Syriërs die hun beelden delen via het internet hadden wij nooit de feiten boven water kunnen halen. Diep respect voor hen. Laten we hopen dat deze Pulitzer ook weer de aandacht richt op Syrië, waar na bijna tien jaar strijd de oorlog nog gewoon doorgaat’’, zo zei hij tegen de NOS.

De New York Times won nog een Pulitzer, voor een bericht over hoe het leven van duizenden taxichauffeurs in New York werd geruïneerd door dubieuze leningen. Het Britse persbureau Reuters won de prijs voor de nieuwsfoto's van de gewelddadige protesten vorig jaar in Hongkong. De regionale krant The Anchorage Daily News en de onderzoekssite ProPublica kregen een Pulitzer omdat zij blootlegden dat een derde van de dorpen in Alaska geen politiebescherming heeft.

De winnaars werden maandag bekendgemaakt, twee weken later dan gepland door de coronacrisis. Sommige juryleden, zelf journalist, waren bezig met verslaggeving over de coronapandemie en hadden meer tijd nodig om de inzendingen te beoordelen.