Nederlandse jihadiste in Syrië: Ik wil graag terug naar huis

,,Ik wil graag terug naar Nederland, voor de toekomst van mijn kinderen", dat zegt een 23-jarige Nederlandse jihadiste in Syrië. De zwangere vrouw verblijft nu met haar jonge kind in een vluchtelingenkamp in de buurt van de Syrische stad Raqqa. ,,Maar ik kan pas worden uitgeleverd als het Nederlandse consulaat daarom vraagt."

De Nederlandse vrouw gaf een anoniem interview aan de Belgische tv-zender VRT. De jihadiste en haar éénjarige zoon woonden tot voor kort in Raqqa, de 'hoofdstad' van het IS-kalifaat die momenteel bijna is veroverd door Koerdische en Arabische strijders. IS-families vluchten daarom uit de stad. IS-vrouwen en hun kinderen worden vastgehouden in een speciaal deel van vluchtelingenkamp Ain Issa. De mannelijke IS-strijders worden in een gevangenis opgesloten in afwachting van hun berechting.

In Ain Issa verblijven veel IS-gezinnen. Het is voor het eerst dat een Nederlandse vrouw vanuit daar een interview geeft. Er zijn, voor zover bekend, nog zo'n 190 Nederlanders in het strijdgebied. Onder hen zijn tientallen vrouwen en kinderen, waarvan een flink deel nog in IS-gebied. Het gaat doorgaans om jonge vrouwen die naar Syrië reisden om daar met een strijder te trouwen.

Zoon in het kalifaat

De vrouw, die in 2013 op haar 19e naar Syrië reisde, was getrouwd met een Belgische strijder. Met hem kreeg ze een zoon in het kalifaat. ,,Het enige waar ik nu aan denk, is zijn welzijn", benadrukt de jihadiste tegenover de VRT. ,,We slapen hier op een matras op de grond, er waren ziektes rond en de winter komt eraan." De vrouw wil daarom terug naar Nederland.

De commandant van het kamp zegt echter tegen de Belgische zender dat dat pas kan als het Nederlands consulaat om uitlevering vraagt. Nederland staat op het standpunt dat het uitgereisde jihadisten niet helpt om terug te keren, maar dat ze zich zelf bij een Nederlands consulaat of ambassade moeten melden. Terugkeerders worden eenmaal in Nederland sowieso eerst aangehouden, vastgezet en verhoord. Daarna kunnen ze worden vervolgd voor het zich aansluiten bij een terroristische organisatie. Dat gebeurt nu onder meer met Laura H., die vorig jaar uit het kalifaat vluchtte.

'Het was er goed'