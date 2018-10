'Nederlandse' Hussein minister van Financiën in Irak

Hussein vluchtte in de jaren zeventig via Teheran naar Nederland en keerde pas naar Irak terug na de val van dictator Saddam Hussein in 2003. Behalve dat hij onder meer vloeiend Nederlands spreekt, is hij ook getrouwd met een Nederlandse. Hussein is sinds 2005 de rechterhand van Masoud Barzani, een van de machtigste mannen in de Koerdisch-Iraakse regio en daar tot 2017 president. Hussein maakte onlangs zelf kans om het tot president te schoppen.