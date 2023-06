Nederlandse filters en waterpompen naar rampgebied Oekraïne: ‘Mensen zijn niet verzekerd’

met videoSlachtoffers van de damdoorbraak in Oekraïne krijgen noodhulp uit Nederland. Stichting De Leeuw Kyiv is een inzamelingsactie begonnen voor de aanschaf van onder meer waterfilters en waterpompen.

Een aantal Oekraïense vrijwilligers van Stichting De Leeuw is inmiddels in het getroffen gebied bij de Kachovka-stuwdam aangekomen om de getroffen bevolking te helpen. ,,Vanuit onze eerdere hulpacties hadden we nog waterfilters, generatoren en waterpompen op voorraad. Die zijn onze mensen nu gaan brengen, want de nood is hoog. De meeste mensen hebben op tijd naar hoger gelegen gebied kunnen vluchten, maar het water heeft hun huizen verwoest of beschadigd’’, vertelt de Nederlandse boer Kees Huizinga namens de stichting.

Bij wateroverlast in Nederland komt de verzekering en/of een compensatiefonds om de hoek kijken, maar daar is volgens Huizinga in Oekraïne geen sprake van. ,,Hier zijn de mensen echt niet verzekerd hoor, ze zijn voornamelijk afhankelijk van noodhulp’’, aldus de boer die in het midden van het land woont en werkt. Zelf heeft hij overigens geen last van de overstromingen, zijn land ligt te ver van de Dnipro. ,,Maar van diverse collega's die zuidelijker wonen, in de buurt van Cherson, hoor ik dat ze last hebben van ondergelopen silo's en koelingen. Het wordt er hier niet beter op.’’

Actief sinds begin van de oorlog

Stichting De Leeuw Kyiv is een digitale inzamelingsactie begonnen en probeert zoveel mogelijk geld in te zamelen. De teller staat dinsdag op ruim 8000 euro. De stichting brengt al sinds het begin van de oorlog humanitaire hulp naar plekken in Oekraïne waar de nood het hoogst is. Afgelopen winter zijn er meer dan 1200 generatoren vanuit Nederland naar het land in oorlog getransporteerd en daar gedistribueerd naar onder meer ziekenhuizen, waterzuiveringsinstallaties en burgers. ,,Vaak op plekken die pas net bevrijd waren of nog in gevaarlijk gebied liggen. Vandaag heb ik nog honderd generatoren en tien pompen besteld. We willen zo snel mogelijk zoveel mogelijk mensen uit de brand helpen.’’ Volgens Huizinga zamelde De Leeuw Kyiv sinds februari 2022 2 miljoen euro in.

Volledig scherm Links: de getroffen Nova Kachovka-dam. Rechts: Het team van de Nederlandse Stichting De Leeuw Kyiv is in het rampgebied aangekomen om te helpen. © Reuters/Arno Klijbroek

Zo’n 42.000 mensen lopen vandaag gevaar als gevolg van de overstromingen na het opblazen van de Kachovka-stuwdam. De Verenigde Naties verwachten dat het water vandaag de hoogste stand zal bereiken. Bewoners op beide oevers van de Dnipro zouden in gevaar zijn.

Tachtig gemeenten zijn getroffen door de overstroming. ,,De enorme omvang van deze catastrofe zal pas de komende dagen duidelijk worden’’, aldus VN-noodhulpcoördinator Martin Griffiths. Naar verluidt is er een tiental vermisten. Duizenden bewoners zijn ondertussen geëvacueerd. Achterblijvers hebben geen drinkwater meer.

Roep om internationale hulp De Oekraïense regering heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd bij de rampenbestrijding na de verwoesting van de Kachovka-dam, eerder deze week. President Volodymyr Zelensky heeft de situatie aan de telefoon besproken met de Franse president Emmanuel Macron. Die zegt ‘de komende uren’ hulp te sturen. Premier Denys Sjmyhal deed een oproep aan internationale organisaties om bij te springen. ,,De Russische bezetter probeert niet eens om deze mensen te helpen, ze laten ze gewoon wegteren”, zegt premier Sjmyhal in een filmpje op Telegram. ,,Internationale humanitaire organisaties, namens de Oekraïense overheid vraag ik u met klem: kom onmiddellijk in actie.” Hij hoopt dat onder meer de Verenigde Naties en het Rode Kruis zullen bijspringen met evacuaties in de door Rusland bezette gebieden in Cherson. Zelensky zegt op Twitter dat hij met Macron heeft gesproken over de gevolgen van de damdoorbraak voor het milieu en het welzijn van mensen. Hij heeft naar eigen zeggen “de urgente behoeften van Oekraïne om de ramp te bestrijden” toegelicht. Ook zouden ze gesproken hebben over een mogelijk internationaal onderzoek naar de verwoesting van de dam en de situatie rond de kerncentrale van Zaporizja. ,,Frankrijk veroordeelt deze afschuwelijke daad die bevolkingsgroepen in gevaar brengt”, twittert de Franse president Macron. ,,De komende uren zullen we hulp sturen om te voorzien in de meest dringende noden.” Hoe die steun er precies uit zal zien, laat hij vooralsnog in het midden.