Nederlandse filmmaker betrokken bij grote politieke rel in Colombia, minister afgetreden

Een prominente minister in Colombia heeft haar functie neergelegd na een reeks aantijgingen van machtsmisbruik. In die reeks aantijgingen werd ze onder andere beschuldigd van betrokkenheid bij het verstrekken van een omstreden subsidie aan haar echtgenoot, een Nederlandse documentairemaker.

De man, Sjoerd van Grootheest, ontving van het ministerie een subsidie van 129 miljoen pesos (ongeveer 36.000 euro) voor een communicatieproject. Bij die toekenning zou minister Irene Vélez (Mijnbouw en Energie) volgens haar politieke tegenstanders betrokken zijn geweest, direct of indirect. Belangenverstrengeling dus, roepen critici.

Vélez ontkent dit met klem. ‘Ik moet benadrukken dat er geen onregelmatigheid, onwettigheid of belangenconflict is met betrekking tot het contractuele proces en de activiteiten die door mijn man worden uitgevoerd', liet Vélez in een schriftelijke reactie weten. ‘De activiteiten van mijn man zijn niet nieuw, hij voert ze al jaren uit en zijn werk wordt erkend. Er is geen relatie tussen zijn activiteiten en mijn taken. Zoals elk gezin in Colombia werken we samen aan het verduurzamen van ons gezin en onze huishoudelijke uitgaven'.

Migratie-agent onder druk gezet

Minister Vélez was voor haar politieke tegenstanders al jaren een doorn in het oog, onder meer vanwege haar progressieve standpunten over de energietransitie. In haar eerste jaar overleefde ze twee moties van wantrouwen. ,,Deze moties van wantrouwen waren afkomstig van rabiate oppositie tegen het duurzame energiebeleid van de Petro-regering zoals uitgedragen door Vélez, die voor een groot deel bestaat uit traditionele politieke elites met banden met het bedrijfsleven uit de fossiele energiesector”, zegt Joris van de Sandt tegen deze site.

Vélez heeft absoluut geen afwijkende standpun­ten over energie­tran­si­tie, het is juist de traditione­le politieke elite die dat heeft Joris van de Sandt van de Nederlandse vredesorganisatie PAX

Van de Sandt is als medewerker van de Nederlandse vredesorganisatie PAX al meer dan 20 jaar werkzaam in Colombia. Hij kent de minister, en het reilen en zeilen van de Colombiaanse politiek goed. ,,Vélez heeft absoluut geen afwijkende standpunten over energietransitie, het is juist de traditionele politieke elite die dat heeft. De oppositie haalde alles uit de kast om de door hen als ‘moeilijk’ beschouwde minister te laten struikelen.”

Vélez raakte desalniettemin in de afgelopen maanden geregeld in opspraak, onder andere omdat ze haar macht zou misbruiken om haar beleid door te drukken. Zo zou ze volgens Colombiaanse media een migratie-agent onder druk hebben gezet om op een valse manier aan een visum voor haar zoon te komen. Justitie is in die zaak een onderzoek begonnen. ‘Vermoedelijk zou de minister haar positie hebben gebruikt om een ​​Colombiaanse migratieagent te beïnvloeden, om het vertrek van haar minderjarige zoon uit het land te vergemakkelijken, ondanks het feit dat ze niet over de wettelijk vereiste toestemming beschikte’, zo citeren Colombiaanse media een brief van de procureur-generaal.

Geprezen documentairemaker

Het is nog onduidelijk of het vertrek van Vélez gevolgen heeft voor het contract dat Van Grootheest heeft afgesloten met de overheid. Hoewel dit niet strafbaar is, zijn er binnen de politiek vragen ontstaan of hij dit geld heeft gekregen vanwege zijn relatie met de minister. Van Grootheest, gediplomeerd in sociale etnografie, culturele antropologie en culturele studies, heeft een aantal dagen nagedacht of hij een reactie wilde geven, maar ziet daar na overleg met zijn advocaten toch van af. ,,Het kan zijn dat Vélez buiten haar boekje is gegaan met de migratie-agent, maar de professionele kwaliteiten van haar man staan buiten kijf; hij is een goede keuze voor de opdracht”, zegt Nederlander Van de Sandt.

Volgens Colombiaanse media heeft Van Grootheest onder ede verklaard dat zijn huwelijk met Vélez geen rol heeft gespeeld in het contract dat hij van de staat kreeg aangeboden. De Nederlander woont sinds 2014 in Colombia en is met zijn reportages uitgegroeid tot een publiek figuur. De drie geprezen documentaires die Van Grootheest maakte, tonen volgens Colombiaanse media ‘de uitdagingen van plattelandsbewoners in de regio’s van Colombia na de vredesakkoorden die in 2016 in Havana werden getekend’.

Ontslagbrief

In een brief op Twitter kondigde de minister afgelopen woensdag haar vertrek aan. ‘Ik besluit af te treden als minister om te voorkomen dat de onderzoeken tegen mij de uitvoering van het regeringsprogramma verstoren’, meldde ze. ‘Ik wil president Gustavo Petro bedanken voor zijn vertrouwen, waardoor ik een historisch etnocentrische en patriarchale sector kon leiden.’

President Pedro betreurt het ontslag van Velez. ‘Irene vertrekt zonder een peso te verliezen, met aanzienlijke vooruitgang in de regelgevende taken voor de energietransitie en met de voorbereiding van de nieuwe mijnbouw’, schrijft de president op zijn Twitteraccount. ‘Veel succes en heel erg bedankt.’

Met haar vertrek zijn inmiddels elf geïnstalleerde ministers van het kabinet afgetreden. Een aantal trad af vanwege hun kritische standpunten tegen de sociale hervormingen van de regering, zoals Alejandro Gaviria (Onderwijs), José Antonio Ocampo (Financiën) en Cecilia López (Landbouw). Het is volgens Van de Sandt ‘belangrijk te beseffen dat deze ministers aftraden omdat Petro hen daartoe dwong’. ,,Hij sprak daarbij geen lovende woorden over hun presteren. Vélez treedt zelf af, omdat de oppositie haar daartoe heeft gedwongen, en omdat haar positie na de ingestelde juridische onderzoeken onhoudbaar was geworden.”

