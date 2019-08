Nederlandse Dennis opgepakt in Brazilië om enorme cokehandel, tientallen luxe auto's en vliegtuigen in beslag

De Braziliaanse politie heeft vrijdag een veertig jarige Nederlander opgepakt, die leiding zou geven aan een drugsbende die grote hoeveelheden cocaïne naar Europa vervoert. Dat melden Braziliaanse media. Van de man is bekend dat hij Dennis van zijn voornaam heet. Hij werd opgepakt in Santana de Parnaíba, iets buiten Sao Paulo en zou er een zeer luxe levensstijl op nahouden.

De politie arresteerde vrijdag zeven verdachten, verspreid over de drie deelstaten São Paulo, Goiás en Pará. De opgepakte Nederlander is volgens de politie de leider van de bende.

De criminelen zouden per maand 500 kilo cocaïne vanuit Brazilië naar Europa vervoeren, vooral naar Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. De straatwaarde van zo'n partij is in Nederland ongeveer 25 miljoen euro.

Behalve de arrestatie van de criminelen, werd tijdens wat door de Braziliaanse politie ‘Operatie Icarus’ wordt genoemd, ook een groot aantal luxe vervoermiddelen en goederen in beslag genomen. Daaronder waren onder meer twee privévliegtuigen, een helikopter, 11 auto’s en 8 horloges van de merken Rolex en Hublot. Ook nam de politie ruim 100.000 euro aan cash geld in beslag, in de lokale munt (real), euro’s en dollars.

Volledig scherm Twee van de verdachten bij een Ferrari in Dubai, op een door de politie van Goiás vrijgegeven beeld. © Polícia Civil/Goiás

Luxe leventje

Volgens Odair José Soares, hoofd van het onderzoeksteam van de civiele politie in Goiás, leidden de bendeleden een luxeleventje. Om dat te illustreren gaf de politie een foto vrij van twee van de verdachten, poserend naast een Ferrari in Dubai. Ook werd de helikopter soms gebruikt voor het kopen van ijsblokjes voor feesten. ,,Met één lading van 500 kilo cocaïne konden ze alle vliegtuigen kopen die we hier zien’’, zei Soares terwijl hij foto’s toonde van de in beslag genomen privéjets. ,,Maar nog belangrijker is eigenlijk het logistieke systeem dat ze hadden opgezet.’’

De bende ronselde piloten van kleine vliegtuigjes, die de drugs ophaalden in de Braziliaanse buurlanden Bolivia, Colombia en Peru. De vliegtuigen vlogen extreem laag om niet te worden opgemerkt. In Brazilië werd de cocaïne verscheept naar Europa, verstopt tussen partijen steen, marmer en voedingsmiddelen.

De politie kwam de bende op het spoor nadat een van de piloten op 12 december vorig jaar verdween, evenals het vliegtuig waarmee hij vloog. Volgens de politie was hij met een lading coke onderweg vanuit Bolivia en is hij vermoedelijk neergestort in een meer in dat land. De piloot en zijn vliegtuig zijn nooit gevonden.

Volledig scherm Een van de twee in beslag genomen privéjets. © Polícia Civil/Goiás

Volledig scherm Een aantal van de in beslag genomen luxe auto’s die de bendeleden gebruikten. © Polícia Civil/Goiás