Nederlandse copiloot gewond bij vliegtuigcrash Istanboel

Deel­staat-deal met ‘fascisten’ schokt Duitsland: boze politicus post Hit­ler-quo­te

12:27 Samenwerken met de rechts-populistische AfD (Alternative für Deutschland) is ‘not done’ bij onze oosterburen, laat staan een deal sluiten met partijleider Björn Höcke himself die van een Duitse rechter fascist genoemd mag worden. Tóch gebeurde het gisteren in de deelstaat Thüringen bij de verkiezing van een nieuwe premier. Duitsland verkeert in een politieke shock.