Nederlands vrachtschip in problemen bij Noorwegen, reddingshelikopters in actie

VideoEen onder Nederlandse vlag varend vrachtschip is in ruwe zee in de problemen geraakt bij Noorwegen. De lading aan boord is gaan schuiven en het schip helt over. Drie reddingshelikopters hebben al acht bemanningsleden van boord gehaald, meldt de Noorse reddingsdienst op Twitter.