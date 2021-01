Nederlands trio achter Duitse tralies na stelen van 252 voertuigen voor bende

Drie Nederlanders zijn in het Duitse Aken veroordeeld voor een reeks autodiefstallen en pogingen daartoe. In negen maanden tijd wisten ze maar liefst 252 hoogwaardige voertuigen te ontvreemden. De dertigers handelden naar eigen zeggen in opdracht van een bende en sloegen hoofdzakelijk toe in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. ,,We sluiten niet uit dat ze voor de Audi-bende werkten”, zegt rechtbankwoordvoerder Thomas Birtel tegen deze site.

De drie veroordeelden zijn Christian R. (32), Ricky H. (31) en Glenn K. (30) uit Valkenburg en Kerkrade. Ze kregen fikse celstraffen van respectievelijk zes jaar en negen maanden, zes jaar en vier jaar en negen maanden. ,,De eerste autodiefstallen waarvoor ze werden aangeklaagd, vonden plaats in februari 2019 en de laatste op 28 november van dat jaar’’, licht Birtel toe na berichtgeving door regionale media.

De drie opereerden volgens hem in wisselende samenstelling en werden in december 2019 (1) en maart 2020 (2) gearresteerd in Nederland. Christian R. en Ricky H. wisten in augustus 2019 op het nippertje te ontkomen nadat ze op heterdaad waren betrapt bij het stelen van een Audi A4 in Wesseling, tussen Keulen en Bonn. De eigenaar van de wagen alarmeerde de politie. Daarop volgde een spectaculaire achtervolging waarbij de bestuurder van de gestolen Audi, Christian R., een politievoertuig ramde. De agenten bleven ongedeerd, de autodieven ontkwamen. ,,Een tot nu toe onbekende derde is nog voortvluchtig. Een vierde handlanger tegen wie in Aken een afzonderlijke rechtszaak loopt, ramde tijdens een achtervolging in Nederland een politiewagen”, zegt de rechtbankwoordvoerder.

De drie veroordeelde Nederlanders sloegen toe bij garages en autohandels in Noordrijn-Westfalen maar ook in de zuidelijke buurstaat Rijnland-Palts. Ze opereerden vooral in en rond steden zoals Aken, Düsseldorf en Keulen en hadden zich gespecialiseerd in snelle luxewagens van het type Audi en BMW, kleinere bestelwagens van het type Mercedes Sprinter en oldtimers waaronder sportwagens zoals Porsches en terreinwagens. ,,De autodieven gingen razendsnel te werk, meestal door middel van zogenoemde key-less entry.’’ Daarbij wordt de autosleutel in een woning of bedrijfspand uitgelezen en de gegevens gekopieerd naar een blanco sleutel of apparaatje waarmee de wagen zonder sleutel kan worden geopend en gestart. ,,Soms verwijderden ze het slot uit een van de portiers”, aldus de magistraat.

Volledig scherm De drie Nederlanders gingen razendsnel te werk, meestal door middel van zogenoemde key-less entry. © Polizei

Zeven miljoen

De gestolen voertuigen verdwenen steevast naar Nederland, waar ze werden verkocht of uit elkaar gehaald voor de verkoop van losse onderdelen. De diefstallen leverden het trio een paar ton op terwijl de totale verzekeringswaarde van de buit zo'n zeven miljoen euro bedroeg.

Voor welke bende de drie autodieven werkten, wilden ze volgens de rechtbankwoordvoerder niet zeggen. ,,We hebben geen aanwijzingen gevonden dat ze zelf bendelid zijn maar wel linken naar andere personen. Die worden momenteel onderzocht. We sluiten niet uit dat ze voor de Audi-bende werkten”, aldus Thomas Birtel.

Plofkraken

Die Audi-bende wordt verantwoordelijk gehouden voor veel plofkraken in Duitsland. De naam van de bende verwijst naar de meestal gestolen wagens van dit type, waarmee de daders zich bij voorkeur verplaatsen. De ongeveer vierhonderd leden hebben volgens de Duitse justitie bijna allemaal een Nederlands-Marokkaanse achtergrond en komen meestal uit Amsterdam en Utrecht. Ze opereren in wisselende samenstelling, zijn gespecialiseerd in het opblazen van geldautomaten en zouden de afgelopen zes tot zeven jaar zo’n driehonderd plofkraken hebben gepleegd.

De laatste vijf jaar werden in Noordrijn-Westfalen maar liefst 634 geldautomaten opgeblazen, met name in het grensgebied met Nederland. De criminelen maakten daarbij ruim 30 miljoen euro buit, bleek in augustus uit onderzoek van het ministerie van binnenlandse zaken van de deelstaat.

Dankzij de samenwerking tussen het Duitse politieteam met de naam ‘Heat’ en de Nederlandse politie kon een aantal Nederlandse verdachten worden gearresteerd. Ze stonden terecht in Duitsland. Dat was in 2020 onder andere het geval in München en in Düsseldorf met telkens zes verdachten. In eerstgenoemde rechtszaak werd de 29-jarige hoofdverdachte in oktober veroordeeld tot 12,5 jaar cel. Hij pleegde volgens de rechtbank zes plofkraken en verdiende daar minstens een half miljoen euro mee. Vijf medeverdachten, vier mannen en een vrouw, kregen gevangenisstraffen variërend van twintig maanden tot zes jaar en acht maanden. De plofkrakers die terecht stonden in Düsseldorf werden veroordeeld tot gevangenisstraffen variërend van zes jaar tot tien maanden.

Volledig scherm Een gestolen Porsche-oldtimer. © Polizei NRW

Volledig scherm Een gestolen Mercedes Sprinter. © Polizei Duisburg

Volledig scherm Een gestolen Range Rover. © Polizei Duisburg

