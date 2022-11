Nederlands schip met militaire voertuigen op weg naar Libië aangehouden

Het gaat om de mv Meerdijk van het Rotterdamse scheepvaartbedrijf Vertom. Tegen Libië is een wapenembargo van kracht, ingesteld door de Verenigde Naties. Marineschepen van de Europese Unie zien toe op de naleving.

Een van de Europese marinevaartuigen die in de Middellandse Zee opereren ontdekte het koopvaardijschip op weg naar Libië, zo is te lezen op de website van het hoofdkwartier van de militaire operatie van de EU in het Middellandse Zeegebied, afgekort Eunavfor med irini. ‘Desgevraagd heeft Nederland als vlaggenstaat van het schip meteen toestemming gegeven voor de inspectie en op 11 oktober werd een team aan boord gestuurd. Het team ontdekte tientallen militaire voertuigen die verscheept waren in een mogelijke schending van het VN-wapenembargo tegen Libië. In lijn met het mandaat van de operatie werden de voertuigen in beslag genomen en werd het schip omgeleid naar een Europese haven voor verdere inspectie. Na inspectie door het VN-panel van deskundigen zijn de voertuigen van boord gegaan en aan de wal opgeslagen’.

Wat er daarna precies met het schip is gebeurd, en of er stappen zijn of nog worden ondernomen tegen de eigenaar is niet bekend. De persdienst van de militairen beantwoordt alleen vragen via email, en niet per ommegaande. De directie van Vertom bracht de volgende verklaring uit:

‘Eigenaar en managers van de mv Meerdijk bevestigen dat op 11 oktober haar goederenschip werd geïnspecteerd door Operation Eunavfor med irini voor de kust van Libië. Na de inspectie werd een aantal voertuigen in beslag genomen in verband met een vermeende schending van sancties tegen Libië. Mv Meerdijk werd omgeleid naar een nabijgelegen haven terwijl de voertuigen werden gelost. Eigenaar en beheerders van mv Meerdijk nemen hun verantwoordelijkheden als internationaal opererende rederijen zeer serieus, voldoen aan alle toepasselijke wetten en houden zich aan alle sancties. Eigenaar en managers doen altijd al het mogelijke om ervoor te zorgen dat alle benodigde vergunningen en documenten zijn afgegeven door de relevante autoriteiten. Eigenaren en beheerders hebben volledige medewerking verleend aan de inspectie door Operatie Eunavfor med irini. Na de inspectie mocht de mv Meerdijk zijn reis voortzetten. Er zijn geen aanklachten ingediend tegen de bemanning van het schip, noch tegen de eigenaar en beheerders.’

Directeur Arjan de Jong voegde later vanmiddag nog toe: ‘Ik wil nogmaals wil benadrukken dat we ons altijd verzekeren dat lading die wordt geboekt vergezeld gaat van de juiste documenten zoals die door verladers worden aangeboden en die ook een verantwoordelijkheid dragen om geen gesanctioneerde lading te vervoeren. Op basis daarvan accepteren wij de vracht zoals ook is gebeurd met de terreinwagens met bestemming Libië. En voor de duidelijkheid: wij hebben inderdaad onze reis zonder de terreinwagens vervolgd’.

Vertom bestaat al meer dan 45 jaar, heeft 80 schepen in de vaart en 130 mensen in dienst. ‘Ongeacht de ladingsoort altijd een passend schip voorhanden’, staat op de website. Vertom is ook bekend als sponsor in de korfbalwereld: PKV/Vertom uit Papendrecht is de grootste korfbalvereniging van Nederland en daarmee van de wereld.

Het is de tweede keer in drie maanden tijd dat de Europeanen een lading in beslag hebben genomen ter uitvoering van een resolutie van de VN-Veiligheidsraad. In juli inspecteerde het Italiaanse marinefregat ITS Grecale (het vrachtschip mv Victory Roro met aan boord tientallen voertuigen ‘ontworpen of aangepast voor militair gebruik'. Sinds maart 2020 heeft Operatie Irini naar eigen zeggen 25 inspecties op zee uitgevoerd om nalevering van de VN-sancties af te dwingen.

