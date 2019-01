Nederlands oud-ambassadeur nipt ontsnapt aan modderdood in Argentinië

Ziekenhuis

De hulpdiensten lanceerden een grootscheepse zoekactie naar Annick Craanen. Die werd omstreeks 19.15 uur gevonden en overgebracht naar het politiebureau waar haar echtgenoot en de gids de ontwikkelingen urenlang in spanning hadden afgewacht. Brandweerlieden verleenden eerste hulp aan de Nederlandse toeriste. Zij klaagde over pijn in haar nek en haar linkerelleboog. Een ambulance vervoerde haar en haar echtgenoot naar het ziekenhuis in Seclantás. Artsen stelden vast dat mevrouw Craanen onderkoeld was en meerdere verwondingen en schaafplekken had opgelopen. Ze had ook moeite met ademhalen door modder in haar luchtwegen. Haar echtgenoot bleek ongedeerd te zijn. De oud-ambassadeur kwam met de schrik vrij. Hun gids werd ter observatie opgenomen vanwege meerdere verwondingen en schaafplekken.

Nederlandse ambassade

Argentijnse media melden alleen de namen van de Nederlanders, niet dat het gaat om voormalig ambassadeur en oud-diplomaat Ed Craanen en zijn echtgenote. Ingewijden bevestigen tegenover deze nieuwssite dat zij het zijn. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt alleen ‘een voorval met een 70-jarige Nederlander en zijn één jaar oudere vrouw in Argentinië’. ,,Ze staan in contact met de Nederlandse ambassade die bereid is hulp te verlenen indien dat nodig is. Een verzoek daartoe is nog niet ontvangen’’, zegt woordvoerster Irene Gerritsen.

Familie Zorreguieta

Jan Edward Craanen was van 1998 tot 2002 de ambassadeur van Nederland in Argentinië. Hij had nauw contact met de familie Zorreguieta en premier Wim Kok in de aanloop naar de verloving van kroonprins Willem-Alexander en Máxima begin 2001. Craanen was ook ‘onze man’ in Buenos Aires tijdens de discussie in Nederland over het verleden van Máxima's vader. Vier jaar na zijn pensionering, in 2013, schreef Craanen zijn frustraties over de behandeling van Jorge Zorreguieta van zich af in een boek.