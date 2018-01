'Nederlands' museum in Jakarta gaat weer open na grote brand

Iers hotel slaat 'slaatje' uit gierig vlogmeisje en stuurt mil­joe­nen­re­ke­ning

10:25 Het Ierse boetiekhotel The Charleville Lodge is nog lang niet klaar met de Britse YouTuber Elle Darby. Vorige week kwam de vlogger al flink in het nieuws omdat ze met haar vriendje gratis in het hotelletje in Dublin wilde slapen, in ruil voor foto's op haar instagramprofiel. Het hotel diende haar van een venijnige online repliek. Om de rel af te maken, hebben ze haar nu een rekening van ruim 5 miljoen euro gestuurd. Voor alle publiciteit die het hotel voor haar heeft gegenereerd.