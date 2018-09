Nederlands model vast in China

De vrouw is een Nederlands model, dat samen met ruim twintig collega's door de Chinese politie in Tianjin werd meegenomen voor controle na afloop van een modeshow. Omdat er volgens de autoriteiten iets niet goed zou zijn met haar papieren, is ze gearresteerd. Nog eens zes andere modellen uit andere landen zouden ook aangehouden zijn.



De telefoon van de vrouw zou zijn ingenomen. ,,De politie in Tianjin denkt dat er iets niet klopt, en wil haar paspoort zien", aldus een woordvoerder van het bureau dat de vrouw aan een visum hielp aan de NOS. ,,Dit gebeurt eigenlijk nooit. We hebben het vier jaar geleden een keer meegemaakt, maar nooit zo erg."



Omdat het vandaag een feestdag is in China, zijn weinig mensen bereikbaar. De verwachting is dan ook dat er vandaag weinig voor de vrouw gedaan kan worden.