Nederlands meisje (9) verdrinkt in Frans zwembad, haren vastgezogen in rooster ‘paddenstoel-waterval’

UpdateEen 9-jarig meisje uit Breda is afgelopen weekend verdronken op een camping in het zuidwesten van Frankrijk. Ze kwam met haar haren vast te zitten in het inlaatrooster van een waterval in het zwembad.

Het drama vond zaterdag omstreeks 16.40 uur plaats op camping La Dune des Sables in Les Sables-d’Olonne in het departement Vendée. Het meisje slaagde er volgens regionale media niet in zichzelf te bevrijden. Een getuige en de badmeester schoten te hulp maar konden niets meer betekenen voor het slachtoffertje. Dat werd bewusteloos uit het water gehaald. Pogingen haar te reanimeren waren tevergeefs.

Brandweerlieden en leden van een in de behandeling van kinderen gespecialiseerde medische hulpdienst uit Nantes die per helikopter werden ingevlogen, slaagden evenmin in hun reanimatiepogingen. Het meisje werd ter plekke doodverklaard.

Franse media meldden dat het slachtoffertje 8 jaar oud was maar volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gaat het om een 9-jarig meisje afkomstig uit Breda. ,,De Nederlandse ambassade in Parijs verleent consulaire bijstand aan de ouders’, aldus een woordvoerder.

Champignon

Volgens directeur Franck Chadeau van Chatodel, een centraal reserveringscentrum voor familiecampings waar de bewuste camping deel van uitmaakt, kwam het meisje vast te zitten op de bodem van het zwembad. ,,Haar haren werden in het rooster gezogen van de inlaat van een grote paddenstoel in het midden van het zwembad die als waterval fungeert’’, verklaarde hij tegenover de krant Ouest France. ,,We zijn natuurlijk allemaal geschrokken. Dit is het ergste dat kan gebeuren.’’ Het is volgens hem de eerste keer dat zo'n ongeluk plaatsvindt in de 25 jaar dat het zwembad er ligt.

Quote We zijn natuurlijk allemaal geschrok­ken. Dit is het ergste dat kan gebeuren Franck Chadeau, Directeur Chatodel

Een zwemmer alarmeerde volgens hem de badmeester, die het meisje los wist te krijgen en haar uit het water haalde maar niets meer voor haar kon betekenen. ,,De man, bijgestaan door een tweede persoon, probeerde haar tevergeefs te reanimeren. Hij verkeerde in shock, werd opgevangen door de brandweer en daarna opgenomen in het ziekenhuis maar heeft dat inmiddels weer verlaten’’, aldus Chadeau. ,,We zijn met onze gedachten bij de familie van het slachtoffer”, verzekerde de directeur.

Ouders

Hij sprak niet met de ouders van het meisje, maar met de Nederlandse touroperator die de reis van het gezin organiseerde. Het zwembad is op last van de gemeente tot nader order gesloten. Volgens Chadeau gebeurde dat op verzoek van de ouders van het slachtoffertje. De camping nodigde alle medewerkers, vakantiegangers en andere personen die ondersteuning wensen volgens hem uit zich te melden bij de receptie.

De camping zelf wil geen commentaar geven. ,,Het is al erg genoeg voor de ouders van het meisje’’, verzucht de receptionist over de telefoon tegen deze nieuwssite. De vraag of de ouders psychologische bijstand krijgen, beantwoordt hij met een kort ‘ja’. ,,En zij zijn niet de enigen.’’

Tekst gaat verder onder de foto

Volledig scherm De camping ligt ingeklemd tussen de Atlantische Oceaan en bossen. © Videostill YouTube / Campings Chatodel

Noodstopknop

Het Openbaar Ministerie in Les Sables-d’Olonne verklaarde tegenover nieuwszender France 3 Régions een gerechtelijk onderzoek te hebben geopend naar de omstandigheden van het noodlottige ongeluk.

De gemeente Les Sables-d’Olonne vaardigde zaterdag een verordening uit die de toegang tot het zwembad tot nader order verbiedt. ’Gezien het feit dat de staat van onderhoud van de installaties en de conformiteit ervan in twijfel kan worden getrokken en de openbare veiligheid ernstig in gevaar kunnen brengen. In het bijzonder door ontbrekende of beschadigde in-of uitlaatroosters en een niet-conforme noodstopknop’, citeert Ouest France.

Dertigtal verdrinkingen

Sinds het begin van het jaar verdronken volgens de departementale overheid al een dertigtal mensen in de Vendée. Dat is ruim 90 procent meer dan in 2021. Ze roept dan ook op tot voorzichtigheid, zeker met de hoge temperaturen die deze week worden verwacht, aldus regionale radiozender France Bleu.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Kijk onze trending nieuwsvideo's in onderstaande playlist: