Nederlands meisje (2) zwaargewond bij vakantiedrama in Oostenrijk

De 32-jarige vader van het meisje wilde spiritus in het fornuis gieten terwijl er een vlam brandde, meldt de Oostenrijkse politie. Hij morste wat van de uiterst brandbare vloeistof en een deel kwam op zijn hand. Daarop gooide hij de fles naar buiten. Die spiritusfles landde in de voortent, waar zijn 27-jarige vrouw en hun 2-jarige dochtertje zaten. Zij werden geraakt door de brandende spiritus en liepen beiden ernstige brandwonden op. Het ongeval gebeurde op een camping in Abersee, gelegen aan de Wolfgangsee.

Ziekenhuis

Het meisje is onder begeleiding van een noodarts naar het ziekenhuis in Salzburg gebracht, 35 kilometer naar het westen. Volgens de lokale krant Oberösterreichische Nachrichten heeft zij meerdere tweede- en derdegraadsverbrandingen opgelopen over 40 procent van haar lichaam. Ook de vader en moeder van het jonge gezin liepen ernstige brandwonden op en zijn behandeld aan de gevolgen van het spiritus-ongeval.



Na behandeling in Salzburg is het meisje gisteren naar een brandwondenkliniek in München (Duitsland) gebracht, weet de krant. Het is onbekend of zij daar nog verblijft, de Oostenrijkse politie kon daar maandag niets over zeggen.