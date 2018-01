Nederlands koloniaal erfgoed vernietigd door grote brand in Jakarta

Het museum is gevestigd in de voormalige pakhuizen van de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC). De witte gebouwen met rode pannendaken stammen uit de 17de en 18de eeuw en behoren daarmee tot de oudste in de stad. In de gebouwen wordt de maritieme geschiedenis van Indonesië tentoongesteld.

Op televisiebeelden is te zien hoe de vlammen uit de ramen van de gebouwen slaan. ‘De meeste gebouwen staan in brand’, meldt de brandweer op zijn website. Ook de Nederlandse ambassadeur in Indonesië, Rob Swartbol, deelde beelden van de brand op Twitter. 'Een vernietigend vuur vanochtend in Bahari ... Zo zonde'.

'Groot verlies'

De gebouwen werden voorheen door de VOC gebruikt om kruiden, thee en koffie in op te slaan. In 1976, 31 jaar nadat Indonesië zichzelf onafhankelijk had verklaard, werden de gebouwen omgeturnd tot martiem museum.



,,Het is zeker een groot verlies. Niet alleen vanwege zaken die in het museum werden tentoongesteld en verloren zijn gegaan, maar ook om het verlies van de gebouwen en een deel van de oude stad", zei Isla Winarto, voorzitter van de organisatie die over het Indonesische erfgoed gaat. ,,We hopen dat het museum in de nabije toekomst in zijn oude eer kan worden hersteld"



Niemand raakte gewond door de brand, omdat medewerkers en bezoekers tijdig konden worden geëvacueerd.