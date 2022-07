Nederlands bedrijf veroorzaakt bosbrand in Spanje, duizenden hectare natuur verbrand

Werk gestopt

Bij het planten van bomen in de regio Aragón in het noordoosten van het land ging het nu mis. Een deel van het eigen project is in vlammen opgegaan. Land Life heeft daarop besloten voor nu alle activiteiten te stoppen in gebieden met hoog risico op bosbranden. ,,De veiligheid van lokale bevolking en werknemers is onze eerste prioriteit”, aldus de directeur van Land Life in Spanje.