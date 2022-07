Nederlanders verdacht van fataal in water jonassen Hakim M. tijdens Gentse Feesten

Op beelden van de zes camera's rond de brug is te zien hoe het slachtoffer samen met de drie Nederlanders aan het stoeien is. Ze lijken maten van elkaar en doen alsof ze elkaar in het water gooien. Op de brug zelf pakken twee mannen Hakim vast bij armen en voeten en gooien hem over de reling. Als hij niet meer bovenkomt, slaan ze op de vlucht. Twee van hen richting het centrum, de derde stapt volgens getuigen in een auto met Nederlands kenteken.

De Belgische politie wil vooralsnog niet bevestigen dat het nieuws van Belgische media klopt. Later maandag hoopt ze met meer informatie te komen. Duidelijk is wel dat ook daar grote vraagtekens zijn over het incident. Waren Hakim en de Nederlanders echt vrienden? Hoe kennen zij de Gentse Hakim? Ging het wel om een grap, of gaat het hier om zinloos geweld? Het drietal zou Hakim volgens bekenden van hem pas diezelfde dag hebben ontmoet, zo meldt de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws (HLN). Het parket in Oost-Vlaanderen houdt alle opties open en wil er vooralsnog niets over kwijt.