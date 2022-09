Nederlanders vast op Malta na drugsvangsten, onder andere cocaïne vastgetapet aan geslachtsdelen

UpdateIn drie dagen tijd zijn op Malta twee Nederlanders gearresteerd op verdenking van drugshandel. Een van hen was in het bezit van vijf kilo cocaïne en vier kilo heroïne met een geschatte straatwaarde van zo'n 1,5 miljoen euro.

De 42-jarige verdachte werd vandaag aangehouden in Qormi bij de Maltese hoofdstad Valetta. Bij een doorzoeking in een garage in Santa Verena, vlakbij de haven, vonden agenten 380.000 euro in contanten. De politie observeerde de Nederlander al maanden omdat het vermoeden bestond dat hij drugs naar Malta smokkelde en de garage als uitvalsbasis gebruikte voor zijn operaties, meldt The Malta Independent. De veertiger verscheen vandaag voor de rechtbank, waar hij volgens de krant werd beschuldigd van onder meer invoer, handel en bezit van drugs alsook witwassen.

Het was al de tweede Nederlander deze week die op Malta in de cel belandde op beschuldiging van drugshandel. Maandag werd de uit Suriname afkomstige Melvin N. gearresteerd op de internationale luchthaven van de eilandstaat. Hij arriveerde om 12.30 uur met een vlucht vanuit Brussel. Agenten van de luchthavenpolitie vonden tijdens het fouilleren van de Nederlander een zakje cannabis op diens lichaam. De man beweerde dat de drugs voor eigen gebruik waren maar bij de daaropvolgende volledige lichaamscontrole vonden ze nog meer drugs: zo'n 200 gram cocaïne verpakt in tape en vastgemaakt aan zijn geslachtsdelen.

De verdachte verscheen eveneens vandaag voor de rechtbank. Hij pleitte ‘niet schuldig’ te zijn aan het bezit van en handel in cocaïne, meldt de Times of Malta. ‘Omstandigheden’ wezen er op dat de drugs niet uitsluitend voor eigen gebruik waren. De officier van justitie vertelde volgens de krant dat N. tijdens het politieverhoor had verklaard dat dit niet de eerste keer was ‘dat hij zo’n klus deed’.

De rechtbank beval de voorlopige hechtenis van de Nederlander nadat hij had ingestemd met de inbeslagname van alle spullen die hij bij zich had. Aangezien hij van plan was zich op Malta te vestigen en een baan te zoeken maar nog geen vaste verblijfplaats had, vroeg zijn advocaat niet om vrijlating op borgtocht van haar cliënt, aldus de krant.

Regelmatig drugsvangsten

Op de luchthaven van Malta lopen vaker drugssmokkelaars tegen de lamp. Meestal zijn het drugskoeriers. Af en toe doen politie en douane er een grote drugsvangst, zoals in september 2020. Toen vonden ze 10 kilo cocaïne in de bagage van een vrouw uit Spanje. Douanebeambten hadden een verdachte onregelmatigheid opgemerkt in het scanbeeld van haar koffer. Die bleek een dubbele bodem te hebben met daarin drie pakketten coke verpakt in aluminiumfolie.

Het was een van de tien grootste inbeslagnames op luchthavens in West-Europa, bleek uit het jaarverslag van het regionale inlichtingenbureau van de Werelddouaneorganisatie. In bijna 53 procent van de 765 drugsvangsten dat jaar, zaten de drugs verstopt in de bagage van de koerier, hetzij in dubbele bodems of wanden, tussen sieraden of in speciale verhullingen die werden ontdekt door röntgenscans. In 22 procent van de gevallen waren de drugs ingeslikt of in het lichaam verstopt en in 15 procent waren de drugs op het lichaam geplakt of verborgen in kleding.

‘De meest voorkomende vertreklanden van drugskoeriers die tegen de lamp liepen op Europese luchthavens, gekeken naar het aantal inbeslagnames, waren de Nederlandse Antillen (21%), Brazilië (12%), Suriname (7%) en Spanje (6%). De meest voorkomende bestemmingen waren Nederland (35%), Spanje (13%) en Ierland (10%)', citeert Malta Today uit het jaarverslag.

