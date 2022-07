Nederlanders overleden bij frontale botsing in Frankrijk

Toenemend wapenge­weld in Zuid-Afri­ka: ‘Zuive­rings­pro­ces is nodig’

De Zuid-Afrikaanse politie is op jacht naar verdachten van een reeks schietpartijen. Door de aanhoudende geweldsincidenten staat de discussie over wapenbezit op scherp. Wat is er aan de hand in Zuid-Afrika?

20 juli