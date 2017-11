Nederlanders opgepakt voor liquidatie in Marrakech

Twee Nederlanders zijn in Marokko gearresteerd voor een schietpartij in een café in de stad Marrakech. Daarbij vielen afgelopen donderdag een dode en twee gewonden. De twee arrestanten, 29 en 24 jaar oud, zijn van Dominicaanse en Surinaamse origine, melden verschillende media in Marokko.

Volgens de Marokkaanse veiligheidsdienst DGSN zijn de twee bekenden van de politie. Ze worden in verband gebracht met onder meer internationale drugshandel, ontvoeringen en gewapende overvallen. Een van de verdachten werd herkend aan zijn rastakapsel. Het zou gaan om een afrekening in het criminele milieu.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag kan het bericht nog niet bevestigen, maar zegt het te zullen uitzoeken.

Doelwit

Het dodelijke slachtoffer was volgens Het Parool een geneeskundestudent die waarschijnlijk per ongeluk door het hoofd werd geschoten. Het zou gaan om de zoon van de president van de rechtbank in de centraal-Marokkaanse stad Beni Mellal. Het doelwit was de zeer vermogende Nederlands-Marokkaanse crimineel en eigenaar van de zaak 'Mous' F., zo verklaarden ingewijden tegenover de Amsterdamse krant.

'Mous' F., alias 'Amotor' (motor) was in Nederland was hij volgens bronnen de financier van de onder criminelen geliefde club No Limit in Zoetermeer. Die zaak is onlangs voor de tweede keer gesloten door de burgemeester omdat het management onvoldoende optrad tegen geweld en inmenging van criminelen.

In het criminele milieu zouden al weken verhalen zijn rondgegaan over een plan F. te liquideren, blijkt nu. Hij zou in Casablanca inmiddels zelf zijn gearresteerd omdat de Marokkaanse autoriteiten informatie van hem willen hebben.