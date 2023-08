Nederlanders met ticket geweigerd op 'smerigste festival ooit' in Duitsland: 'Maar hé, het blíjft Wacken!’

,,Zoals je kunt horen gaat het weer lekker los”, zegt de 30-jarige Corné van Summeren donderdagochtend, schuilend in zijn tentje. De goedlachse Brabander is door het gekletter van de regen slecht te verstaan. ,,Het is min of meer de rode draad van dit festival. Regen, regen, en nog eens regen. Normaal is dat niet zo erg, maar de regen heeft ditmaal een gigantische impact. Wacken is één grote modderpoel, ik heb echt nog nooit zoiets gezien.” Het smerigste festival ooit? ,,Ja, dat denk ik wel.”

‘Geen gras meer’

Als gevolg van de aanhoudende regen zijn de kampeer- en evenemententerreinen en toegangswegen van het festival in zo’n slechte staat dat de organisatie meer bezoekers niet meer veilig acht. ,,Er is bijna geen gras meer te bekennen”, zegt Joris van Antwerpen (40) uit Oss. ,,Iedereen waggelt langzaam door de vele blubber. Het is best wel extreem, zoiets heb ik op een festival niet eerder meegemaakt.”

Dinsdag werden metalfans al opgeroepen om niet meer met de auto te komen. Een dag later kwam de organisatie met de bikkelharde mededeling dat er geen bezoekers meer konden worden toegelaten. ,,Onze vrienden waren onderweg, maar hebben moeten omkeren”, zegt Van Summeren. ,,Zit je dan met je ticket. Ongelofelijk balen. Ze waren erg teleurgesteld. Het geld van de tickets krijgen ze wel terug, maar de hotelovernachting en de benzine is een ander verhaal. Dat gaat Wacken echt niet vergoeden.”

Kantelpunt bereikt

Wacken staat naar eigen zeggen met de rug tegen de muur. ,,We moeten het terrein nu afsluiten, er zit niets anders op”, stelt Thomas Jensen, medeoprichter van het festival, in een boodschap op Instagram. ,,We verzinnen wel iets, daar kan je van op aan. Maar nu is het kantelpunt bereikt, het terrein kan niet nog meer mensen aan.” De organisatie heeft het over ‘moeilijke weersomstandigheden met een neerslag van ongeveer 40 liter per vierkante meter in de laatste dagen’. Aan het statement van Wacken is geen woord gelogen, zegt Van Summeren. ,,Er is een gigantische hoeveelheid water naar beneden gekomen. De grond heeft alles opgezogen en dat zorgt voor één grote modderzooi. Overal waar je loopt sta je met de enkels in de modder.”

Wacken is normaal gesproken een van de meest massale festivals ter wereld, met minimaal 85.000 bezoekers per dag. ,,Maar nu missen we wel een mannetje of 30.000. Dat merk je aan alles. Als je naar de bar loopt ben je zo aan de beurt, en bij elk podium kun je wel een mooi plekje bemachtigen”, zegt Van Summeren. ,,Voor de mensen die er zijn is het dus best relaxed. En ja, die modder, daar laten de metalheads zich echt niet door uit het veld slaan. Het is en blijft Wacken, dit feestje heeft iets magisch.” Mede-bezoeker Joris van Antwerpen (40) beaamt dat. ,,Er wordt volop gesprongen, gecrowdsurft, gedanst in de moshpit. Sommigen vallen recht in de blubber en staan weer feestend op. De bands vinden ons stuk voor stuk strijders.”

Excuses

Of Wacken iets te verwijten valt? Noodweer is overmacht, klinkt het, maar qua communicatie hebben de Duitsers flinke steken laten vallen, zeggen de Nederlanders. Vele fans moesten urenlang voor het terrein wachten. Sommigen kregen bij de ingang te horen dat ze niet langer welkom waren. ‘800 kilometer, 30 uur file en dan zo afgescheept worden, is een schande’, schreef een fan op Facebook. De organisatie biedt hiervoor zijn excuses aan. Volgens Wacken wordt er nu alles aan gedaan om de programmering gewoon door te laten gaan, maar wordt er dagelijks gekeken naar wat er mogelijk is.

Het is overigens niet de eerste keer dat het barre weer Wacken parten speelt. In 2019 werd de festivalweide ontruimd vanwege hevige onweersbuien. Voor volgend jaar hoopt Wacken dat de bezoekers weer massaal van de partij zullen zijn, ondanks dat een groot aantal van hen niet het terrein op mocht. Het is echter de vraag of vooral de mensen buiten Europa de oversteek opnieuw zullen maken. ,,Je zult maar de halve wereld over hebben gevlogen en te horen krijgen dat je niet meer het terrein op mag. Dat is wel heel vervelend.”

Wacken duurt dit jaar voor het eerst vier dagen. Meer dan tweehonderd artiesten staan op het menu, waaronder headliners als Iron Maiden, Megadeth en Helloween.

Bekijk hieronder een reeks foto's van de modderpoel op Wacken:

Het festivalterrein van Wacken

