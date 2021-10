Nederlanders met busje vol oorlogswapens en munitie onderschept in Spanje

Leden van de guardia civil controleerden het voertuig op de snelweg AP-7 vlak voor de grensovergang la Jonquera. In het busje vonden ze een heus oorlogsarsenaal met twee granaatwerpers van het type Panzerfaust, een 50-millimeter mortier, een grote verscheidenheid aan mortiermunitie, oorlogskaliber-patronen, granaten, een artillerievizier en verscjhillende soorten gereedschap voor het herladen van mortierprojectielen, meldt de Diari de Girona.

De twee verdachten zijn gearresteerd op verdenking van illegale wapenhandel en worden voor de onderzoeksrechter geleid van het parket van Figueras. De lading is in beslag genomen. Deskundigen van de Guardia Civil uit Barcelona, gespecialiseerd in het onschadelijk maken van explosieven, ontfermden zich over de oorlogswapens en munitie en stelden na onderzoek een rapport op.

Nederlands echtpaar

In augustus 2019 onderschepte de guardia civil bij dezelfde grensovergang ook al een Nederlands busje vol oorlogswapens. Toen ging het om een Alfa-machinegeweer kaliber 7.92 dat in 1944 in Spanje was vervaardigd, een statief, een kist voor munitie, materiaal voor het onderhoud van het machinegeweer en een mortier met drie projectielen waarvan eentje in het wapen. De vervoerders, een Nederlands echtpaar, werden gearresteerd op verdenking van illegaal bezit van oorlogswapens.

Het stel verklaarde de wapens te hebben gekocht van een particulier met een opslagruimte in Forallac (Baix Empordà) in de provincie Girona. De bewuste persoon gaf toe de wapens aan het echtpaar te hebben verkocht en verklaarde dat hij nog meer had opgeslagen in een schip. In het vaartuig vonden politiemensen onder meer twee mortieren en zes granaten, drie slagpennen, een gasmasker en een bajonet. Ze namen de lading in beslag omdat de man geen document kon overleggen waaruit de herkomst van het oorlogsmateriaal bleek. Ook die zaak werd overgedragen aan het Openbaar Ministerie in Figueras.

Volledig scherm Het machinegeweer. © Guardia Civil