Nederlanders in Zimbabwe op hun hoede

De Nederlander Goof de Jong, die een reisbureau heeft in Zimbabwe, vertelde vanmorgen op Radio 1 over de situatie. ,,Ik heb geen politie gezien, geen militairen. Ik heb wel gehoord dat er straten zijn afgesloten.'' De Jong is vandaag, ondanks het advies om thuis te blijven, wel naar zijn werk gegaan. ,,Bij collega's merk ik opluchting, ze hopen op iets nieuws. Maar ze zijn ook angstig voor mogelijk geweld.'' De Jong wenste de situatie niet verder toe te lichten aan onze redactie.



Ook andere Nederlanders in het gebied zijn voorzichtig. Een medewerker van de ambassade ter plekke spreekt van een 'onrustige situatie'. Het ambassadegebouw in Harare is inmiddels dan ook gesloten. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft aan tot nu toe een paar telefoontjes te hebben gehad van verontruste Nederlanders. Hen is geadviseerd binnen te blijven en de media in de gaten te houden. Het reisadvies voor Zimbabwe wordt momenteel opnieuw bekeken.