Nederlanders in Frankrijk maken de schade op: Het water stond tot mijn middel

In Darbres schijnt vandaag de zon en de lucht is blauw. Het is aangenaam in Zuid-Frankrijk. Een dag later doet bijna niks op camping Les Charmilles meer denken aan het heftige weer een dag eerder. ,,Het was een erg goed gespreksonderwerp bij het tandenpoetsen vanochtend", zegt Enschedeër Nicholas Graff telefonisch. ,,Het is vooral hopen dat de drek die overal ligt nu opdroogt."



Een dag eerder was de situatie minder rooskleurig. ,,Om kwart over zeven 's ochtends werden we wakker van de eerste onweersknallen. En daarna is het niet meer gestopt. Het bleef maar knallen en regenen."



Graff zit met vrouw en drie kinderen (1, 4 en 6 jaar) op een van de bovenste plekken op een terrassencamping in de Ardèche, met de Gard en de Drôme, een van de gisteren hevig getroffen departementen in het zuiden van Frankrijk. ,,We zitten in een safaritent, gelukkig op een meter hoogte van de grond. Maar het leek wel of we op een rivier zaten. Het water bleef maar onder ons doorstromen."