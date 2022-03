‘Nederlanders gewond geraakt bij raketaanvallen op militaire basis in Oekraïne’

Een onbekend aantal Nederlanders, dat is aangesloten bij het vreemdelingenlegioen, is vandaag gewond geraakt door de Russische raketaanvallen op een Oekraïense militaire basis in Yavoriv. Dat zegt de Nederlandse nationaal coördinator van het legioen, Gert Snitselaar.

Hij bevestigt tegenover deze site eerdere berichtgeving door De Telegraaf. ,,Ik wil voorlopig geen aantallen noemen met het oog op desinformatie’’, zegt Snitselaar. De Nederlanders stelt in afwachting te zijn van verdere bevestiging van de aantallen gewonden en de ernst van die verwondingen. ,,Ik heb vanmorgen met enkelen contact gehad, maar sindsdien is er geen communicatie meer geweest.’’

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten geen informatie te hebben over het incident op minder dan 25 kilometer van de Poolse grens. Ook heeft het geen hulpvraag van Nederlanders uit dat gebied ontvangen.

Vreemdelingenlegioen

Op de basis in Yavoriv - die door de Oekraïners al werd gebruikt als militair opleidingscentrum voor soldaten die meedoen aan internationale vredesmissies - komen de buitenlanders aan die zich in Oekraïne hebben aangemeld om mee te vechten tegen de Russen. Ze worden er ook getraind. Onder de Oekraïnegangers is ook ex-militair Joyce Koster (40) uit Dordrecht. Zij verbleef op de basis, maar is met haar groep inmiddels doorgereisd naar Kiev. De groep van Joyce is daar vannacht onder vuur genomen, weet haar thuisfront. Dat heeft ze overleefd.

Snitselaar is naar eigen zeggen aangesteld door de Oekraïense ambassade. Hij verzorgt onder meer het vervoer naar Oekraïne en zorgt voor het contact met de Nederlandse vrijwilligers die zich hebben aangemeld.

Time-journalist Simon Schuster meldt op Twitter eerder vandaag het volgende over de raketaanvallen: ‘Toen Rusland afgelopen nacht de basis bij Lviv bombardeerde, moest het ervan uitgaan dat er waarschijnlijk Amerikanen zouden worden gedood of verwond. Een coördinator van buitenlandse vrijwilligers in Oekraïne vertelde me dat de basis een knooppunt was voor duizenden van hen, die van over de hele wereld kwamen om Oekraïne te helpen. Ik ontmoette sommigen uit de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Australië. Dit is waar Amerikaanse en andere Navo-instructeurs de meeste Oekraïners trainen. Ik was er gisteren nog. Het is vlakbij de Poolse grens. Ernstige escalatie van de kant van Rusland.’

Lees door onder de tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Tientallen gewonden

Bij de aanvallen op de militaire basis zouden de Russen kruisraketten hebben ingezet. Ze volgden een dag nadat het land had gewaarschuwd dat westerse wapenleveranties aan Oekraïne als legitiem doelwit konden worden gezien. De Russische minister van Defensie Sergej Sjojgoe heeft de aanval zojuist bevestigd, meldt persbureau Reuters. Hij zegt dat de basis in Yavoriv werd gebruikt om wapentuig op te slaan dat door andere landen is aangeleverd. Volgens de Rus zijn ‘180 buitenlandse huurlingen vernietigd’ alsook een grote hoeveelheid van de wapens. Rusland zal doorgaan met het aanvallen van de buitenlanders die in Oekraïne tegen Rusland vechten, zegt minister Sjojgoe.

Volgens de Oekraïense gouverneur van de regio zijn zeker 35 mensen om het leven en raakten ruim 130 mensen gewond. De door Rusland en Oekraïne genoemde getallen zijn niet onafhankelijk te verifiëren.

Bekijk hier onze video’s over de oorlog in Oekraïne: