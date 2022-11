Nederlander zwaargewond na gewapende overval op Malta: vrouw lokte slachtoffer in de val

Mes en vuurwapen in auto aangetroffen

De politie lanceerde een klopjacht op de man en wist hem op te sporen in een straat in Naxxar. Bij het zien van de agenten gooide de verdachte een tas weg in een voortuin. In de tas bleek onder andere een vuurwapen te zitten. De politie slaagde er ook in de auto van de verdachte te traceren. Het voertuig had geen kentekenplaten en in de wagen werd een mes gevonden. Na onderzoek kwam de politie tot de conclusie dat de vrouw in het appartement een medeplichtige was die met de overvaller had samengespannen. Ze werd daarop aangehouden, net als de derde verdachte.