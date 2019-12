‘Nederlander snijdt celgenoot de keel door en gaat daarna naar afspraak met psychiater’

De feiten speelden zich af in een zogeheten duocel van het medisch centrum, in vleugel D van de gevangenis van Sint-Gillis. Het Algerijnse slachtoffer was een zogeheten geïnterneerde, een gevangene die een misdrijf heeft gepleegd maar ontoerekeningsvatbaar werd verklaard. Zijn Nederlandse celgenoot, die ook een psychiatrisch verleden heeft, wachtte in Sint-Gillis op zijn proces wegens diefstal.



Veel details ontbraken gisteravond nog, maar volgens informatie van de Belgische krant Het Laatste Nieuws werd de beklaagde gisterochtend door een cipier uit zijn cel gehaald voor een gesprek met de psychiater. Daar kwam de man al verward over. Toen de Nederlandse gevangene even later werd teruggebracht naar de cel, vonden ze het slachtoffer. Hij lag half verborgen onder een laken. Zijn keel leek doorgesneden. Alle hulp kwam te laat.



Vraag is nu: hoe, wanneer en door wie kwam de geïnterneerde om het leven? Het vermoeden bestaat dat de celgenoot hem ombracht vóór hij de cel verliet. Alleen: dat werd op dat moment niet vastgesteld. Tijdens zijn afwezigheid was de celdeur ook dicht. Volgens mensen die het kunnen weten, is het zo goed als uitgesloten dat het slachtoffer die verwondingen zelf aanbracht. Het parket van Brussel startte gisteren een onderzoek. Vermoedelijk is het moordwapen een mes. Beide gevangenen beschikten op hun cel over gewoon bestek - geen plastic.