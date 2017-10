Nederlander slaat Belgische politieman gebroken neus: eis 10 maanden cel

Een Nederlandse voetbalsupporter blijkt een Belgische politieman vorig jaar een gebroken neus te hebben geslagen. Dat gebeurde tijdens de wedstrijd Charleroi-Saint Trond. De Nederlander werd in eerste aanleg veroordeeld tot 8 maanden cel maar justitie eist in hoger beroep nu twee maanden meer, zo melden Belgische media.

De politieman was een zogenoemde 'spotter', een agent in burger die geïnfiltreerd was tussen voetbalsupporters. Hij hield de Nederlander tegen toen die probeerde zonder kaartje van tribune 3 op nummer 4 te komen. Volgens het Openbaar Ministerie maakte de agent de man in het Engels duidelijk dat hij van de politie was en liet hij hem als bewijs een speciale band om zijn arm zien. De Nederlander wist daardoor drommels goed dat hij te maken had met een politieagent maar liet zich desondanks niet afschrikken en sloeg de spotter met zijn vuist in het gezicht. Het slachtoffer hield er een gebroken neus aan over en kon drie dagen niet werken.

De Nederlander, die onder invloed verkeerde, ging er na het incident vandoor. Het is niet duidelijk of hij nadien werd aangehouden of geïdentificeerd kon worden aan de hand van beeldmateriaal. De rechtbank in Charleroi veroordeelde hem bij verstek tot een gevangenisstraf van acht maanden.

Agent

Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep omdat de rechter bij het bepalen van de straf niet had meegewogen dat het slachtoffer een agent in functie was. Dat gegeven kón hem niet ontgaan zijn, zegt justitie. Behalve de speciale armband en uitleg in het Engels stond de spotter ook nog eens voor agenten in uniform met helmen en schilden.