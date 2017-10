Nederlander opgepakt in 'homosauna' Jakarta

Op moment van de inval was het donker in het gebouw volgens de lokale politiechef. De politie heeft verschillende seksuele voorwerpen in beslag genomen.



Internationaal is veel kritiek gekomen op de jacht omdat homoseksualiteit in Indonesië wettelijk toegestaan is, behalve in het streng-islamitische Atjeh.



De Indonesische mannen riskeren gevangenisstraffen tot zes jaar wegens overtreding van de lokale zedenwetten. Pornografie en prostitutie zijn verboden in Indonesië. Justitie in het land doet dit jaar extra veel moeite om overtreders van sekswetten op te sporen en te berechten.



Naast de Nederlander werden nog zeven andere buitenlanders aangehouden. Geen van hen zal worden aangeklaagd, zo verzekerde het hoofd van politie in Jakarta.