Nederlander met machinepistool veroorzaakt ophef in Luxemburg

Update & video Israël zet aanvallen Gaza voort in vijfde nacht van beschietin­gen. Netanyahu: ‘Dit is nog niet voorbij’

15 mei Het geweld tussen Israël en de Palestijnen houdt ook in de nacht van vrijdag op zaterdag aan. Het is de vijfde nacht op rij dat er over en weer geschoten wordt. In een videoboodschap waarschuwt de Israëlische premier Benjamin Netanyahu dat Hamas ,,een zeer hoge prijs zal betalen’’.