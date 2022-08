Nederlander kan ‘nieuw leven’ in Oostenrijk vergeten: levenslang voor wrede moordpoging

Een 32-jarige Nederlander is donderdag in Oostenrijk veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een moordpoging in de zomer van 2020 in Zell am See, die zijn slachtoffer wonderwel overleefde.

Een hogere regionale rechtbank in Linz legde Michael L. uit Utrecht in hoger beroep de maximale straf op voor de poging tot moord op een 40-jarige man uit Wenen, op 8 juli 2020 in het centrum van het populaire vakantieoord. De Nederlander schoot tijdens een ruzie maar liefst achtmaal op de zakenman uit Wenen, vervoerde het zwaargewonde slachtoffer in de kofferbak van diens auto naar een bosgebied en duwde het lichaam van een steile helling.

De strafverhoging, conform de eis van het Openbaar Ministerie, vloeide volgens de rechtbank voort uit drie omstandigheden. De veroordeelde is een veelpleger met een fors strafblad die ‘relatief snel’ na zijn laatste veroordeling in Nederland opnieuw een zwaar misdrijf pleegde in Zell am See. Daarbij handelde hij op ‘bijzonder brute en koelbloedige wijze’. De gevolgen voor zijn slachtoffer zijn bovendien ‘enorm’, verklaarde een rechtbankwoordvoerder tegenover de Salzburger Nachrichten. De 41-jarige Wener, die al een tiental keren werd geopereerd, kreeg een stoma en zit voor de rest van zijn leven in een rolstoel.

Twintig jaar met tbs

Michael L. werd in oktober vorig jaar in de rechtszaak in eerste aanleg in Salzburg veroordeeld tot een gevangenisstraf van twintig jaar en tbs met dwangverpleging in een instelling voor psychisch gestoorde en gevaarlijke wetsovertreders. Hij lijdt volgens de rechtbank aan een antisociale persoonlijkheidsstoornis (en is impulsief en agressief). De opname is voor onbepaalde tijd en eindigt pas als L. geen gevaar voor de buitenwereld meer vormt. Het slachtoffer kreeg 66.000 euro smartengeld toegewezen, meldt de rechtbankwoordvoerder. De advocaat van de man uit Wenen had 70.000 euro geëist.

Quote Bij zo’n mate van wreedheid zonder een begrijpe­lij­ke aanleiding, kan de straf alleen de maximale zijn Rechtbankvoorzitter

Het was de negentiende veroordeling voor de slotenmaker en tatoeëerder uit Utrecht. Hij was in in Nederland al achttien keer veroordeeld, waarvan vijfmaal voor geweldsdelicten. L. - gedrongen postuur, kaalgeschoren hoofd, donker baardje - kwam in april 2020 op vrije voeten. Eind juni 2020 huurde hij een appartement in een hotel in Zell am See om er een nieuw leven te beginnen en te werken als tatoeëerder, zo verklaarde hij tijdens de rechtszaak.

Pistool kopen

Volgens L. wilde het slachtoffer zijn pistool van het type Walther PPK (7,65 millimeter) kopen voor 850 euro. Ze hadden elkaar ontmoet in een verhuurbedrijf voor e-steps, waar de veertiger werkte. Op 7 juli gebruikten ze samen alcohol en drugs. Daarbij zou de Oostenrijker hebben beloofd een vriend van de Nederlander op te halen in Flintsbach an Inn (Beieren), zo’n 95 kilometer westelijker, vlak over de Duitse grens. Tijdens de autorit ging het gruwelijk mis.

De Nederlander kon in zijn hotelkamer worden gearresteerd dankzij zijn hotelsleutelkaart die hij had verloren bij het inladen van het slachtoffer. Diens wagen stond in de buurt met het moordwapen op de passagiersstoel. De Oostenrijker werd in de vroege ochtend gevonden. Hij had nog een noodoproep kunnen versturen, waarna de politie zijn mobieltje wist te traceren. De man uit Wenen had schotwonden in buik, testikels, rechterheup en een hand. ,,Het was toeval en geluk dat het slachtoffer overleefde”, zei de rechtbankvoorzitter. ,,Bij zo’n mate van wreedheid zonder een begrijpelijke aanleiding, kan de straf alleen de maximale zijn.’’

