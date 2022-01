Nederlander betrapt tijdens opmerkelijke cocaïnesmokkel vanuit Uruguay

De drugs hebben een geschatte verkoopwaarde van ruim 2,7 miljoen euro, verklaarde het Uruguayaanse ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag tijdens een persconferentie op de luchthaven van Montevideo. De kisten met bestemming Amsterdam hadden in de vrachtterminal de argwaan gewekt van de anti-drugsbrigade, die de inhoud controleerde met behulp van een drugshond. De in het ruiken van drugs gespecialiseerde speurhond gaf aan dat in de kisten drugs verstopt zat. Achter dubbele wanden vonden de speurders 72 wikkels met daarin een geperste witte substantie. Het bleek te gaan om cocaïne.

Amsterdam

De politie wist al snel de identiteit te achterhalen van de smokkelaar, die de kisten naar zichzelf had verstuurd. Hij bleek daarna een vlucht naar Amsterdam te hebben genomen met een tussenlanding in Madrid. Het Openbaar Ministerie lanceerde daarop een internationaal arrestatiebevel in samenwerking met Interpol. De internationale politiekoepel waarschuwde de Spaanse politie over de komst van de verdachte, die daarna werd gearresteerd op de luchthaven Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Hij is overgedragen aan de gerechtelijke autoriteiten in afwachting van zijn uitlevering aan Uruguay.