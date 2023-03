Nederlander aangeklaagd voor zwendel in marge van juwelenroof Duits museum

De vijftiger wordt beschuldigd van zakelijke fraude, meldde het OM woensdag. Zijn identiteit is niet bekendgemaakt, maar het gaat om Marcus van N., verklaarden bronnen dichtbij het onderzoek eind vorig jaar al tegenover deze nieuwssite.

De Nederlander benaderde in december 2021 kunstdetective Arthur Brand met zijn - zo zou later blijken - verzonnen verhaal. Daarbij deed de informant zich voor als diamantair. Hij claimde dat iemand hem de borst-ster van de Poolse Orde van de Witte Adelaar te koop had aangeboden voor 40.000 euro. Van N. verklaarde de met edelstenen bezette onderscheiding na de koop te willen teruggeven aan de rijkskunstcollectie, eigendom van de deelstaat Saksen. De detective benaderde op zijn beurt de Duitse politie, die het verhaal van de informant geloofwaardig vond en vervolgens een door de deelstaat Saksen aangewezen advocaat inschakelde, alsook een particulier initiatief.

Overtuigend verhaal

Omdat het verhaal in eerste instantie plausibel klonk, vond op 27 december 2021 in Antwerpen een ontmoeting plaats van de informant, de kunstdetective en vertegenwoordigers van de rijkskunstcollectie van de Duitse deelstaat. Tijdens dat treffen wist de latere verdachte de betrokkenen opnieuw te overtuigen van zijn verhaal. De man gaf volgens rechercheurs blijk van ‘een buitengewone kunstexpertise’. Nadat hem de 40.000 euro was overhandigd voor de terugkoop van de borstmedaille ging hij ervandoor. In werkelijkheid had hij het waardevolle sieraad nooit in zijn bezit gehad, maakte het Openbaar Ministerie medio november bekend.

De identiteit van de oplichter kon volgens de Dresdner Neueste Nachrichten vrij snel worden achterhaald, omdat hij een aanzienlijk strafblad heeft voor soortgelijke misdaden. De vijftiger zat sinds begin maart vast in Nederland voor andere strafbare feiten, aldus de krant. Hij werd na zijn overlevering, op 10 november 2022, overgebracht naar de gevangenis in Dresden en hult zich sindsdien in stilzwijgen.

Zes verdachten staan sinds begin vorig jaar in Dresden terecht voor de juwelenroof.

Verdachten

Bij de inbraak in museum Grünes Gewölbe, in november 2019, maakten de inbrekers voor ruim 113 miljoen euro aan sieraden uit de achttiende eeuw buit, bezet met 4.300 diamanten, briljanten, robijnen en saffieren. Ze maakten deel uit van de kroonjuwelen van ‘de zonnekoning van Saksen’.

Het onderzoek leidde tot de arrestatie van zeven verdachten. Zes van hen staan sinds begin 2022 in Dresden terecht voor zware diefstal als lid van een bende, en brandstichting. De beschuldigden hebben de Duitse nationaliteit en zijn tussen de 23 en 28 jaar oud. Ze behoren volgens Duitse media tot een beruchte Berlijnse ‘clan’, net als verdachte nummer zeven, die sinds mei vastzit.

Drie van hen gaven toe betrokken te zijn geweest bij de juwelenroof. Een ‘aanzienlijk deel’ van de buit werd medio december teruggegeven na ‘verkennende gesprekken’ tussen het Openbaar Ministerie en de advocaten van de zes verdachten over een procesdeal. In een kanaal in het Berlijnse stadsdeel Neuköln zochten duikers dagenlang tevergeefs naar de rest van de verdwenen sieraden.

Een duiker van de politie tijdens de zoekactie naar de resterende buit.

Eén van de schatkamers van het museum in Dresden.