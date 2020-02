‘Nederlander (60) bekent moord vrouw en dumpen lichaam in afvalcontainer aan Costa Blanca’

Hij heeft zijn daad inmiddels bekend, melden verschillende lokale media . De Nederlander, die woonachtig is in de plaats aan de Spaanse Costa Blanca, zou getrouwd zijn met de vrouw. Hij doodde haar zondag en dumpte het lichaam in een (deels) ondergrondse afvalcontainer op straat.

Haar lichaam werd maandagmorgen rond acht uur door een vuilnisman aangetroffen. Het was gewikkeld in een dekbed. De vuilophaaldienst schakelde meteen de politie in. Agenten zetten de omgeving af en begonnen direct een onderzoek.

Onderzoek

Aanvankelijk was de identiteit van de vrouw niet bekend. Duidelijk was wel meteen dat zij door geweld om het leven was gebracht. Ze had verschillende steek- en snijwonden, onder meer aan haar handen en armen, wat erop zou wijzen dat ze zich verdedigd heeft tijdens een worsteling. Ook was haar keel doorgesneden.



De Nederlander meldde zich vandaag rond 12.30 uur bij de politie. Het lichaam van de vrouw, die een zoontje achterlaat, werd vandaag verder onderzocht. Een motief voor de moord is nog niet bekend gemaakt, wel melden lokale media dat de vrouw eerder geklaagd zou hebben over huiselijk geweld.



Moraira is een badplaats iets noordelijk van Benidorm in de provincie Alicante. Er wonen veel buitenlanders.