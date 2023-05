Nederlander (58) sterft op Ibiza na inname van hallucinerend paddengif

Een Nederlandse man is eind april op het Spaanse eiland Ibiza overleden nadat hij een zeer giftig lichaamssap van een pad had ingenomen. Dat blijkt uit forensisch onderzoek van een medisch instituut, bevestigt de Guardia Civil vrijdag. De ingenomen stof, bufotenine, heeft een hallucinerend effect op de mens, vergelijkbaar met lsd en ayahuasca.

Het lichaam van de Nederlander werd op zondag 23 april gevonden in een bos in de omgeving van Cala Llonga, een populair strandresort op het eiland Ibiza. De 58-jarige had daar vlakbij een huis. Omdat het onwaarschijnlijk was dat de man een natuurlijke dood was gestorven, werd de Guardia Civil ingeschakeld voor een strafrechtelijk onderzoek, schrijft de Spaanse krant Diario de Ibiza.

Bijna vier weken later wijst forensisch onderzoek uit dat de dood van de man is veroorzaakt door de consumptie van een krachtig gif. Dit gif komt van de incilius alvarius, beter bekend als de coloradopad, met zijn 15 centimeter lengte een van de grootste padden ter wereld. Het is niet duidelijk of de Nederlander het gif bewust heeft ingenomen, of dat er sprake is geweest van een vergissing. Volgens Spaanse media waren er verder geen andere personen betrokken bij het incident.

Drug-pad

Onder actieve gebruikers van psychedelische drugs is de coloradopad een bekend fenomeen. Het dier wordt ook wel ‘drug-pad’ genoemd. Via zijn klieren scheidt het een krachtig gif af dat de stof bufotenine bevat. De pad gebruikt dit als verdedigingsmiddel tegen vijanden in Zuid-Amerikaanse staten en in Mexico.

Wie het gif consumeert komt in een ‘trip’ terecht die meestal tussen de 15 en 20 minuten duurt. De gebruiker ervaart binnen vijftien seconden een warm gevoel en sterke visuele hallucinaties. Bijwerkingen zijn onder meer misselijkheid en duizeligheid. Een overdosis kan leiden tot een coma of tot de dood.

In de Verenigde Staten is de drug populairder dan in andere delen van de wereld. Om de jeugd te beschermen hebben sommige staten, waaronder Arizona, een ‘anti-paddenlik’-wet ingevoerd. In Zuid-Amerikaanse landen wordt het gif doorgaans door sjamanen gebruikt als behandeling voor verslavingen of psychische stoornissen, waaronder depressie, aldus de BBC. Wetenschappelijk bewijs hiervoor ontbreekt.

Het paddengif kwam in 2020 wereldwijd in het nieuws vanwege de arrestatie van de bekende Spaanse pornoacteur Nacho Vidal. Hij zou betrokken zijn geweest bij de dood van een man die overleed na een ritueel waarbij hij gif van een pad had geïnhaleerd. Volgens het OM voerde Vidal geregeld rituelen uit met het paddengif. De acteur moedigde het gebruik van de stof geregeld aan in video’s op YouTube.

