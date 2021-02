Nederlander (35) omgekomen bij aanslag in Somalië, stond op het punt om te trouwen

Belgische burgemees­ter stelt verbod op carnavals­kos­tuums in

22:00 Carnaval was al afgelast in België, maar om te voorkomen dat mensen toch feestvieren op straat stelt de gemeente Aalst nu ook een verbod op carnavalskostuums in. ,,We willen samenscholingen absoluut vermijden. De politie staat klaar om in te grijpen.”