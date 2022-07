Nederland vraagt Mexico om uitlevering van Nelson M. van verboden pedofielenclub Martijn

M. (28) had begin dit jaar in Mexico politiek asiel aangevraagd en werd zondag 5 juni opgepakt in Mexico-Stad. De Mexicaanse politie heeft onder meer gegevensdragers, foto’s van kinderporno en een vuurwapen in beslag genomen. De arrestatie geschiedde op basis van informatie van de Nederlandse organisatie ‘Free a girl'. De Mexicaanse aanklager zei kort na zijn arrestatie dat de verdenkingen tegen M. zeer ernstig zijn en dat hem mogelijk een zware straf boven het hoofd hangt.

Volgens het Mexicaanse OM werd M. na een anonieme telefonische melding op heterdaad betrapt, tijdens een op handen zijnde deal over verkoop van kinderporno aan een potentiële klant, dan wel aankoop van een puber.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken verleent consulaire bijstand aan M. ,,Zij proberen contact te onderhouden en volgen de gebeurtenissen”, zegt Hiddema. De advocaat noemt de detentieomstandigheden in de Mexicaanse gevangenis slecht. Het is hem niet bekend hoeveel tijd Mexico nodig heeft voor het behandelen van het verzoek om uitlevering.

Pedofielenvereniging Martijn

In Nederland loopt nog een strafzaak tegen M. over het voorzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn. Het OM had notulen van de vereniging gevonden op zijn harde schijf. Bovendien sprak hij met een medeverdachte in Skype-gesprekken over de doorstart van Martijn.

Onlangs werd in Ecuador de oud-voorzitter van de vereniging, Martijn U., samen met Lesley L. opgepakt op verdenking van seksueel misbruik van kinderen in dat land. Hun advocaat Sidney Smeets zegt dat hij het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft gevraagd naar de stand van zaken. Smeets heeft geen informatie over een eventuele uitlevering van het duo. U. is in Nederland veroordeeld tot een celstraf van zes maanden vanwege het voortzetten van de vereniging. L. werd in april in Rotterdam veroordeeld tot tien weken cel, waarvan vier weken voorwaardelijk, voor het vervaardigen van kinderporno. Hij heeft zijn straf in voorarrest uitgezeten.

