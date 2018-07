'Nederland twijfelt niet aan Amerikaanse steun bij MH17'

De afgelopen jaren had het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken steeds op 17 juli altijd een verklaring gepubliceerd waarin de aanslag werd herdacht. Maar dit jaar zou in de conceptverklaring te veel kritiek op de rol van Rusland hebben doorgeklonken, meldt het blad Foreign Policy (FP).



De verklaring stond maar even op de website van de Amerikaanse ambassade in Moskou. Naar verluidt zou de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Mike Pompeo, in de nasleep van alle rumoer rond de top Trump-Poetin bezwaar hebben gemaakt tegen het Rusland-onvriendelijke taalgebruik in de tekst, aldus een anonieme ambtenaar van het ministerie tegen FP.