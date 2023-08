Nederland stopt steun via Nigerese overheid om coup

Update Trump voor rechter om pogingen verkie­zings­uit­slag ongedaan te maken, zegt onschuldig te zijn

De Amerikaanse oud-president Donald Trump is vanavond Nederlandse tijd (donderdagmiddag lokale tijd) voorgeleid in het E. Barrett Prettyman gerechtsgebouw in Washington D.C. Hij was er om de aanklachten tegen hem te horen die gaan over zijn pogingen de uitslag van de presidentsverkiezingen in 2020 teruggedraaid te krijgen én, daarmee samenhangend, de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021. Trump pleitte tegenover de rechter onschuldig te zijn.