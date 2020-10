Nederland steunt sancties tegen Rusland om vergiftiging Navalny

Nederland wil dat er sancties komen tegen Rusland vanwege zijn betrokkenheid bij de vergiftiging van de Russische oppositiepoliticus Aleksej Navalny. Hij is vergiftigd met een chemisch wapen, heeft onderzoek van de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens (OPCW) in Den Haag bevestigd .

Volgens minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is er ,,geen andere verklaring mogelijk voor de vergiftiging van Navalny dan Russische betrokkenheid en verantwoordelijkheid". Tijdens een volgende bijeenkomst van de EU zal hij de roep om sancties steunen, twitterde hij. Blok had al eerder aangegeven open te staan voor sancties als duidelijk zou worden wie achter de vergiftiging van Navalny zou zitten.

Navalny werd in augustus onwel in het vliegtuig toen hij onderweg was van Siberië naar de Russische hoofdstad Moskou. Hij is daarna overgebracht naar een ziekenhuis in Duitsland. Daar heeft onderzoek al eerder uitgewezen dat hij vergiftigd is met zenuwgas uit de novitsjok-groep.

Bedreiging

Ook Frankrijk en Duitsland hebben Rusland beschuldigd van betrokkenheid en verantwoordelijkheid bij de vergiftiging. De ministers van Buitenlandse Zaken van de twee landen zeggen dat Moskou niet met een ‘geloofwaardige verklaring’ is gekomen voor wat de bekende Kremlincriticus is overkomen. Ze zullen daarom in Europees verband aandringen op sancties.

Vorige week vroegen de twee landen al uitleg van Rusland over de vergiftiging van Navalny, samen met het Verenigd Koninkrijk, België en Estland. De vijf landen schreven een gezamenlijke brief. De zaak betekent volgens de vijf ‘een bedreiging voor de internationale veiligheid en vrede’.

De EU-leiders wijzen erop dat voor de moordaanslag novitsjok of een vergelijkbaar ‘militair zenuwgas’ is gebruikt, dat niet zomaar verkrijgbaar is. ,,Het gebruik van chemische wapens is een ernstige schending van het internationaal recht.’’ De daders mogen hun straf niet ontlopen, onderstreepten ze op de EU-top in Brussel.

Woest

Rusland reageerde woest op de aankondiging. Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemde hun verklaring ‘onacceptabel’.

Navalny heeft zelf aangedrongen op Europese sancties tegen machtige zakenlieden die nauwe banden hebben met het Kremlin. ,,Sancties tegen het hele land werken niet”, zei hij tegen de krant Bild. ,,Het is vooral belangrijk dat inreisverboden worden ingesteld tegen degenen die profiteren van het regime en dat hun tegoeden worden bevroren”, aldus de oppositieleider. ,,Ze verduisteren geld, stelen miljarden en vliegen in het weekend naar Berlijn of Londen, kopen dure appartementen en zitten in cafés.”