Nazikerstballen op Belgische markt

Op de antiekmarkt in het Belgische Tongeren zijn nazikerstspullen te koop. Bij een van de kraampjes op de wekelijkse markt waren pieken en kerstballen met een swastika uitgestald. Het is niet de eerste keer dat er nazisouvenirs worden verkocht op de markt.

De standhouder verkocht pieken en kerstballen met een hakenkruis erop. Een bezoeker van de wekelijkse antiekmarkt in Tongeren kwam de spullen tegen en plaatste twee foto‘s op Twitter. Het is niet bekend wie de standhouder is.

Het is niet de eerste keer dat dergelijke souvenirs worden verkocht op de markt in Tongeren. Een wethouder heeft al eerder de politie ingeschakeld toen er meldingen binnenkwamen van nazispullen op de markt. De politie heeft die spullen vervolgens in beslag genomen.

Merel Kan on Twitter Op de markt in Tongeren worden gezellige kerstspullen verkocht.

Onduidelijke wetgeving

Volgens Guy Duchateau, commissaris van politie in Tongeren is er weinig geregeld tegen de handel in nazispullen. ,,Er is geen duidelijke wetgeving voor de verkoop van nazispullen. Aan de ene kant mag je de holocaust niet ontkennen, dus je kan de spullen niet verbieden, maar aan de andere kant mogen er geen replica‘s worden verkocht.” Op de markt, waar ongeveer 350 standhouders en 40 antiekzaken aan meedoen, liggen zo’n tien tot twintig nazi-artikelen, denkt Duchateau. ,,De markt is er niet mee overspoeld, dus het valt wel mee. De meeste standhouders staan ook op andere markten. Het komt dus niet alleen in Tongeren voor.”

Volgens de wet mogen nazispullen alleen verkocht worden als ze ook echt uit die tijd komen. Dan hebben ze namelijk een historische waarde. Replica’s daarentegen zijn illegaal. Of de spullen die op de markt zijn gevonden uit de tijd van de Tweede Wereldoorlog komen is niet bekend.

Volledig scherm Op de wekelijkse rommel- en antiekmarkt in Tongeren worden diverse spullen verkocht. © COR DE KOCK