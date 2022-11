Nazaat Duitse keizer Wilhelm eist kastelen terug

Dit weten we over Yassin M. (32), de ex-gevangene die agent doodstak in Brussel

De man die gisteren een 20-jarige agent neerstak en een andere agent verwondde, is een ex-gedetineerde die in de gevangenis radicaliseerde. De 32-jarige Yassin M. stond sinds 2015 op de CELEX-lijst, de lijst van van de Belgische Cel Extremisme van de gevangenissen. Wegens zijn extremistische ideeën bracht hij zijn tijd in de gevangenis voornamelijk door in isolatie. Dit is wat we nu weten over hem.

11:39